СБР обсудил с биатлонистами проблемы логистики и тренировочных сборов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на заседании правления обсудил с лидерами мужской сборной причину логистических накладок во время тренировочных сборов и соревнований, с которыми спортсмены столкнулись в последнее время. Об этом журналистам сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Во вторник трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев приехали на заседание правления СБР, на котором обсуждался вопрос контрактов спортсменов с национальной федерацией. Спортсменов не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров, у них были вопросы к уровню организации тренировочных сборов и логистике.

"Не всегда проблемы возникали по нашей вине, ведь не только Союз биатлонистов России отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Мы объяснили спортсменам, как все организуется, они все поняли, у них больше вопросов нет", - сказал Драчев.

"Вопросы экипировки, трансферов и размещения - общие, за них отвечает не только Драчев. Мы сейчас скорректируем работу, чтобы стало удобней. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идет речь о такси, двух-трех евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать", - добавил глава СБР.

Ранее во вторник Драчев сообщил, что СБР достиг договоренности с биатлонистами по условиям контрактов, в предстоящем сезоне они смогут выполнить обязательства по соглашениям с личными спонсорами.