В Белоруссии создан оргкомитет по подготовке к Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке и проведению в Минске в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады создан распоряжением премьер-министра страны Сергея Румаса. Документ опубликован во вторник на сайте Совета министров Белоруссии.

"Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Оргкомитету поручено до 1 декабря 2019 года разработать и утвердить план подготовки к проведению Всемирной шахматной олимпиады", - отмечается в документе.

Белоруссия получила право на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года на конгрессе Международной шахматной федерации (FIDE) осенью 2018 года в Батуми. Также было принято решение, что Белоруссия проведет Кубок мира по шахматам среди женщин и мужчин в 2020 и 2021 годах.

Белорусская федерация шахмат была принята в FIDE в 1992 году. Она объединяет более 2 тыс. шахматистов, среди которых 21 гроссмейстер, 31 международный мастер и 52 мастера FIDE. За последние десять лет на официальных международных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали 162 медали.