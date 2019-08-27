Эксперт: Шарапова после дисквалификации не играет, а пробует найти себя

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

Во вторник Шарапова в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) уступила американской теннисистке Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6. По итогам турнира 32-летняя россиянка, которая в настоящее время занимает 87-е место в рейтинге WTA, опустится как минимум на 45 позиций.

"Не будь дисквалификации, возможно, сегодня перед нами была бы другая Шарапова. Но полуторагодовая дисквалификация дает о себе знать. Она не играет, а пробует найти себя и восстановиться. Но чтобы про нее не говорили, на каком бы соревновании она бы не вышла на корт, трибуны будут полными", - сказал Камельзон.

Заслуженный тренер России отметил, что 32-летней спортсменке будет не просто вернуться в элиту мирового тенниса, в том числе из-за природных физических данных. "Шарапова не в той физической кондиции, как Серена Уильямс или Виктория Азаренко, она скорее модельного типа, но сегодня играть на уровне одной тактики или изящной техники, увы, недостаточно. Чтобы забраться на победную горку, ей нужно что-то добавлять, но в соответствии с тем уровнем игры, который показывает игроки из топ-50 рейтинга. А они предлагают большие скорости, погоню за мячом, причем с этой скоростью должны справляться ноги, Марии будет очень трудно, природу она не обманет", - считает специалист.

"Несмотря на то, что Шарапова меняет тренеров, прироста в игре нет. Мы видели ее на турнире в Санкт-Петербурге год назад, где она выиграла у Дарьи Гавриловой, но потом снялась и уехала. С тех пор не было ни одной знаковой победы, - отметил Камельзон. - Но Шарапова профессиональна и влюблена в теннис, очень тонко понимает игру, за это мы ее и любим".