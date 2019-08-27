Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27-летний спортсмен сообщил журналистам.

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Из-за этого Логинов отказывался подписывать контракт с организацией. На заседании СБР и биатлонисты нашли компромисс по этому вопросу.

"Спасибо всем присутствующим за хороший диалог, - сказал спортсмен. - Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни".

"Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание", - добавил Логинов.

Логинов в прошлом сезоне стал лучшим биатлонистом России, заняв второе место в общем зачете Кубка мира.