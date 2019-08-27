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Допинг в спорте

Чемпионка мира в беге на 800 м белоруска Арзамасова временно отстранена за допинг

Спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества

ТАСС, 27 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила белорусскую бегунью Марину Арзамасову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества.

Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.

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Допинг
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