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Летние олимпийские виды спорта

Артур Далалоян стал победителем Кубка России по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Вторым стал Андрей Маколов, замкнул тройку призеров Дмитрий Ланкин
Артур Далалоян EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Артур Далалоян
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 27 августа. Двукратный чемпион мира Артур Далалоян занял первое место на Кубке России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходили в Пензе.

Москвич набрал 14,633 балла. Вторым стал представитель Самарской области Андрей Маколов (14,483), замкнул тройку призеров Дмитрий Ланкин (14,416), который выступал за Москву и Ростовскую область. В упражнениях на параллельных брусьях победу одержал Сергей Ельцов (Астраханская область), который набрал 14,933 балла. Второе место занял Далалоян (14,833), третье - Давид Белявский (14,833), представляющий Свердловскую область и Республику Удмуртия.

Белявский первенствовал в упражнениях на перекладине (14,433), Ельцов стал вторым (14,400), третье место занял Никита Нагорный (14,266), выступающий за Москву и Ростовскую область. В вольных упражнениях первенствовал Нагорный (14,833), вторым стал Кирилл Прокопьев (14,600) из Владимирской области, третьим - Маколов (14,400). В упражнениях на коне также первым стал Нагорный (14,933), второе место занял Белявский (14,700), третье - Прокопьев (14,533). В упражнениях на кольцах вновь победу одержал Нагорный (14,733), за ним расположились Далалоян (14,566) и Денис Аблязин (14,500) из Пензы.

В соревнованиях на бревне у женщин первое место заняла Яна Ворона (14,300) из Воронежской области, второй стала Елена Герасимова (14,300) из Чувашской Республики, замкнула тройку призеров Владислава Уразова (14,233) из Ростовской области. В вольных упражнениях победу одержала Уразова (14,333), второе место заняла Герасимова (13,633), третье - Лилия Ахаимова (13,600) из Санкт-Петербурга. В опорном прыжке первенствовала Ахаимова (14,599), за ней расположились Ангелина Мельникова (14,266) из Воронежской области и Элеонора Афанасьева (13,733) из Новгородской области. В упражнениях на разновысоких брусьях победу одержала Дарья Спиридонова из Москвы (14,500), второй стала Уразова (14,300), третьей - Мельникова (13,966).

Кубок России являлся основным этапом отбора к чемпионату мира, который пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.

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