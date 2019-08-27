СБР хочет, чтобы биатлонисты зарабатывали как можно больше

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) хочет, чтобы спортсмены сборной страны зарабатывали как можно больше на спонсорских контрактах. Об этом во вторник по итогам обсуждения контрактов с биатлонистами национальной команды заявил журналистам президент СБР Владимир Драчев.

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации пришли трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров, однако на встрече стороны уладили все спорные вопросы.

"Сейчас мы вместе со спортсменами проработаем четкие критерии на следующий год, условия мы положим на бумагу, чтобы каждый спортсмен был заинтересован в самых лучших результатах для себя лично. Этим, кстати, он будет помогать и СБР искать новых спонсоров. Век спортсмена не очень большой, поэтому мы готовы пойти на все, чтобы он (спортсмен) мог больше заработать", - сказал Драчев.

"Спортсмены - наше лицо, мы для них и работаем. Но нам также важно не потерять детский спорт, но для этого СБР необходимы средства для помощи региональным федерациям: приобретать оружие, строить стрельбища и так далее", - пояснил он.

Ведущие биатлонисты сборной России на предстоящий сезон смогут сохранить свои контракты с личными спонсорами, однако через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена.