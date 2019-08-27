Российский дзюдоист Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 73 кг

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.

В матче за бронзу он оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды. Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Азербайджана Хидаят Гейдаров, победивший Сомона Махмадбекова из Таджикистана. Золото выиграл японец Сёхэй Оно, который в финальной схватке победил азербайджанца Рустама Оруджева. Россиянин Муса Могушков уступил Гейдарову в 1/16 финала турнира.