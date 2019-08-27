Российский дзюдоист Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 73 кг

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.
В матче за бронзу он оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды. Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Азербайджана Хидаят Гейдаров, победивший Сомона Махмадбекова из Таджикистана. Золото выиграл японец Сёхэй Оно, который в финальной схватке победил азербайджанца Рустама Оруджева. Россиянин Муса Могушков уступил Гейдарову в 1/16 финала турнира.
28-летний Ярцев является двукратным серебряным (2013, 2014 гг., командные соревнования) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2018 - в смешанных командах, 2019 - в личном турнире).
В женском турнире в весовой категории до 57 кг Дарья Межецкая в утешительном поединке за право сразиться за бронзовую медаль уступила представительнице Польши Юлии Ковальчик. Россиянка Анастасия Конкина уступила во втором круге канадке Кристе Дегучи, которая после стала чемпионкой мира. Серебряную награду завоевала японка Ёсида Цукаса, бронзовые медали в активе Ковальчик и бразильянки Рафаэлы Силвы.
Медаль Ярцева стала второй для сборной России на чемпионате мира. В понедельник серебряную медаль завоевала Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг.
Чемпионат мира завершится 1 сентября.