Назван состав сборной Шотландии по футболу на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России

ТАСС, 27 августа. Тренерский штаб сборной Шотландии по футболу огласил состав игроков на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года матч против команд России и Бельгии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Футбольный матч сборных Шотландии и России в Глазго посетят около 35 тыс. зрителей

Всего в состав вошло 24 игрока.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

голкиперы - Крэйг Макгилливрей ("Портсмут", Англия), Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия);

- Крэйг Макгилливрей ("Портсмут", Англия), Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия); защитники - Лиам Купер ("Лидс", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Чарли Малгрю ("Уиган", Англия), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия);

- Лиам Купер ("Лидс", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Чарли Малгрю ("Уиган", Англия), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия); полузащитники - Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия);

- Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия); нападающие - Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут", Англия), Оли Макберни ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Стивен Нейсмит ("Хартс"), Мэтт Филлипс ("Вест Бромвич", Англия), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити", США).

Сборная Шотландии сыграет против команды России 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". 9 сентября там же матче шотландцы сыграют против бельгийцев.

После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии, в активе которой 12 очков. Команда России идет на втором месте, набрав 9 очков. Вслед за ними идут сборные Казахстана и Шотландии (по 6 очков), Кипра (3) и Сан-Марино (0).