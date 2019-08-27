Около 350 спортсменов примут участие в турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Около 350 спортсменов станут участниками международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации". Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

В рамках турнира пройдут соревнования каноистов, байдарочников, параканоистов, состоятся гонки на лодках "Дракон", турнир по гребле на доске стоя и по кануполо (игра с мячом на каяках).

"350 спортсменов из 17 стран подали заявки на участие в турнире. В этом году у нас новый формат, соревнования пройдут в два дня, в двух разных локациях. Это сделано для повышения зрелищности, чтобы турнир смогли посетить как можно больше зрителей. Соревнования будут проходить с 10 утра, финальная церемония награждения состоится 31 августа в 19:00", - сообщил Смирнов.

Кубок президента Российской Федерации пройдет 30-31 августа в Москве. 30 августа спортсмены будут соревноваться на гребном канале в Крылатском, на следующий день соревнования переместятся на Пушкинскую набережную Парка Горького. Вход на соревнования будет бесплатным.