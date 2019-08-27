Дворкович: Африка в 2019 году получит более $500 тыс. на развитие шахмат

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Международная шахматная федерация (FIDE) заключила соглашения с большинством африканских стран о поддержке развития шахмат. Об этом ТАСС во вторник в Касабланке заявил президент FIDE Аркадий Дворкович, который посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой организации в рамках Африканских игр, проходящих в Марокко с 19 по 31 августа.

"Мы обеспечили фонд развития шахмат как на глобальном уровне, так и для каждого континента. FIDE заключила соглашения с большинством африканских стран о поддержке развития шахмат и начала финансировать первые проекты. Речь идет как о проведении турниров, так и о подготовке специалистов - арбитров, тренеров, организаторов шахматных соревнований", - рассказал собеседник агентства.

"В Африке за несколько месяцев прошла серия курсов подготовки и повышения квалификации таких специалистов. Исторически они не всегда соответствовали самым высоким критериям. Сейчас анализируем результаты этих курсов. Но, конечно, этот процесс займет какое-то время", - добавил Дворкович.

Глава FIDE отметил, что в конечном счете соглашения будут заключены со всеми африканскими странами. "Уже есть соглашение с континентальной шахматной федерацией. И по совокупности это даст значительный толчок развитию шахмат", - выразил уверенность Дворкович.

"Если говорить в денежном выражении, то Африка получит более полумиллиона долларов в нынешнем году. Это значительная сумма. При этом многое зависит от готовности стран континента эффективно использовать ресурсы, а не от наших возможностей. Мы готовы поддерживать и больше, но хотим убедиться, что эти средства будут использованы эффективно", - подытожил он.

Шахматные соревнования в рамках Африканских игр проходят в отеле "Гран Могадор" в Касабланке. Разыгрываются пять комплектов наград - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). Завершится турнир вечером 28 августа.