Хартли: клуб КХЛ "Авангард" имеет очень сбалансированный состав

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" благодаря работе в межсезонье сформировал очень сбалансированную по всем позициям команду. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал главный тренер команды Боб Хартли.

"Я доволен селекцией, главное, чтобы мы показывали постоянный прогресс на протяжении всего сезона. Я считаю, что у нас очень хорошая команда, очень сбалансированный состав по всем позициям", - сказал Хартли.

Он отметил, что уход Ильи Михеева в клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто" - огромная потеря для команды. "Второго Ильи Михеева в лиге в принципе нет, и кто его сможет заменить - это вопрос открытый. Возможно, это будет один игрок, возможно, комбинация из нескольких, потому что у Ильи было сочетание отличного катания, габаритов и видения игры", - сказал главный тренер "Авангарда".

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября игрой с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.