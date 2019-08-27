Дворкович: в FIDE не хватает людей, которые умеют управлять шахматным процессом

Он посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой FIDE в рамках XII Африканских игр, которые проходят в Марокко в период с 19 по 31 августа.

"Основные проблемы, стоящие перед FIDE, я понимал еще до выборов президента федерации осенью 2018 года, иначе я бы не пошел на выборы. Хотя сейчас многие вещи стали яснее и кристаллизовались. Конечно, наличие управленческих возможностей - критический фактор. В большинстве федераций их просто нет", - поделился своей оценкой Дворкович.

По словам главы FIDE, человек, хорошо играющий в шахматы, необязательно хорошо управляет шахматным хозяйством. "И в огромном количестве федераций это до сих пор проблема. Людям надо учиться, и мы этим серьезно занимаемся", - отметил он.

Дворкович отметил, что то же самое происходит на уровне FIDE. "У нас недостаточно людей, которые умеют управлять шахматным процессом, и мы учимся на ходу. А использование новых технологий, конечно, пока находится если не на нулевом, то на очень низком уровне - это касается и интернет-технологий, и технологий маркетинга, и технологий, связанных с организацией соревнований. Все это требует значительных усилий", - пояснил президент FIDE.

"Кроме того, далеко не во всех странах шахматам уделяется достаточное внимание на политическом уровне. Это касается, прежде всего, шахмат в образовательных системах. Есть страны, где политики поняли пользу шахмат, есть страны, где это понимание еще не пришло. Любое общество будет терять, если не будет пользоваться шахматами как образовательным инструментом", - подытожил он.