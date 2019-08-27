Болельщик немецкого клуба "Шальке" написал заявление в полицию на футбольного судью

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Болельщик немецкого футбольного клуба "Шальке" из Гельзенкирхена остался недоволен действиями судейской бригады в матче второго тура чемпионата Германии. Он попросил полицию разобраться в трактовке нескольких спорных эпизодов, сообщили во вторник в Twitter местные правоохранительные органы.

"Поклонник "Шальке" написал заявление на судью и видеоассистента, - говорится в сообщении. - Причина - два эпизода, в которых, по мнению болельщика, следовало назначить пенальти". Любитель футбола упрекнул рефери в мошенничестве. "Полиция проверяет все обстоятельства", - отметили правоохранители федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

"Шальке" проиграл "Баварии" в прошлую субботу со счетом 0:3. Эпизоды, которые недовольный болельщик имеет в виду, связаны, вероятнее всего, с игрой рукой в двух случаях во втором тайме.

Заявление поступило через официальный портал земли Северный Рейн - Вестфалия. В таких случаях проверка со стороны правоохранительных органов обязательна. Как отмечает агентство ДПА, дело вряд ли получит продолжение.