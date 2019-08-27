Олимпийский чемпион Тищенко будет спарринг-партнером боксера Тайсона Фьюри

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поможет британцу Тайсону Фьюри в подготовке к поединку против шведа Отто Уаллина. Об этом ТАСС сообщили в RCC Boxing, представляющей интересы Тищенко.

Бой Фьюри с Уаллином состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

"Тищенко отправился в Великобританию, чтобы помочь Тайсону Фьюри в подготовке к следующему поединку", - сказал собеседник агентства.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013. В профессиональной карьере он одержал пять побед (три нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге он выступает с августа 2018 года.