{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Олимпийский чемпион Тищенко будет спарринг-партнером боксера Тайсона Фьюри

Россиянин уже отправился в Великобританию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поможет британцу Тайсону Фьюри в подготовке к поединку против шведа Отто Уаллина. Об этом ТАСС сообщили в RCC Boxing, представляющей интересы Тищенко.

Бой Фьюри с Уаллином состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

"Тищенко отправился в Великобританию, чтобы помочь Тайсону Фьюри в подготовке к следующему поединку", - сказал собеседник агентства.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013. В профессиональной карьере он одержал пять побед (три нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге он выступает с августа 2018 года.

Теги
Бокс
Футбол в России
Глава департамента судейства РФС Егоров готов посетить общее собрание клубов РПЛ
Собрание пройдет 3 сентября
Читать полностью