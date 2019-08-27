"Авангард" не планирует проводить в новом сезоне КХЛ вынесенные матчи в Омске

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", который из-за проблем с домашней "Ареной-Омск" вынужден играть домашние матчи в подмосковной Балашихе, не планирует в предстоящем сезоне проводить вынесенные матчи на открытом льду в Омске. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал президент клуба Максим Сушинский.

"[Вопрос] пока прорабатывается, но не факт, что это получится, потому что очень тяжело сюда привезти все оборудование, плюс погодные условия вообще непредсказуемые. А если [температура] минус 20, то игра аннулируется. А нам, если делать здесь игру, то надо играть серию игр - две, а может даже три. Такие игры обычно готовятся до начала сезона, согласовываются с КХЛ - скорее всего, в этом году не получится такой игры", - сказал Сушинский.

Сушинский назвал качественной работу клуба на трансферном рынке в межсезонье. "Мы попытались закрыть те позиции, которые считали слабыми. У нас не закрыта позиция легионера. Я думаю, что, как и в прошлом году, у нас их будет шесть, чтобы у них между собой была конкуренция, это всегда подстегивает выкладываться в каждой игре. А с русскими игроками, скорее всего, мы уже закрыли свои позиции, с этим составом будем входить в сезон", - отметил президент клуба.

В межсезонье клуб покинули 11 хоккеистов: вратари Карри Рямё и Иван Налимов, защитники Максим Березин, Евгений Медведев, нападающие Илья Михеев, Кирилл Петров, Михаил Фисенко, Виктор Стольберг, Дэвид Деарне, Максим Тальбо и Ансель Галимов, а также тренер Майкл Пелино. Новичками команды стали вратарь Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов и Роман Манухов, нападающие Свен Андригетто, Никита Щербак, Алексей Потапов, Павел Дедунов и Евгений Грачев. Тренерский штаб пополнил Вячеслав Козлов.

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября игрой с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.