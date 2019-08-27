Егоров: судья ошибочно не поставил два пенальти в матче РПЛ между ЦСКА и "Ахматом"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Судья Василий Казарцев допустили ошибки, не назначив два пенальти в матче седьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом". Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Армейцы снова в игре. ЦСКА одержал разгромную победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Матч между ЦСКА и "Ахматом" состоялся 25 августа и завершился победой армейцев со счетом 3:0.

"Столкновение Одисе Роши и Игоря Дивеева - в нашем видении это однозначно 11-метровый удар, просто арбитр не увидел полностью момент, - сказал Егоров. - На 30-й минуте случилось столкновение Федора Чалова и Антона Швеца. Это реально сложный момент, который можно рассмотреть на одном повторе. Чалов сыграл в мяч первый, потом ему прилетают шипы, в этом моменте тоже нужно было назначать пенальти".

После семи туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Ахмат" с семью очкам располагается на 12-й позиции. В восьмом туре клуб из Грозного 31 августа примет "Тамбов", армейцы на следующий день в Туле сыграют с "Арсеналом".