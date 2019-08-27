Минспорт РФ подготовил проект формы билета на матчи ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 27 августа. Министерство спорта РФ подготовило приказ проекта об утверждении формы билета на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, на лицевой стороне билета будет отражена информация о матче (номер, команды, дата и время начала, город, адрес стадиона), информация о зрителе (фамилия, имя, номер заказа), категория и стоимость билета, а также информация о месте (трибуна, вход, ряд, место), на билете будет изображена цветовая схема стадиона.

На обратной стороне билета будут размещены логотипы, информация о запрещенных на матче предметах, информация о правилах использования билетов. А также указание на то, что держателю билета для прохода на стадион потребуется персонифицированная карта зрителя. Отмечается, что дизайн и внешний вид билета будет определять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также на портале опубликовано приложение к приказу, в котором говорится о форме документа, которое дает право на получение билета на матчи континентального первенства. Согласно форме, для подтверждения приобретения билета потребуется имя и фамилия покупателя, идентификационный номер заказа, информация о купленных билетах (количество, категория, стоимость, способ оплаты). На документе также планируется указывать информацию о том, что он не будет давать право доступа на стадион, а также, что для осуществления прохода на матч потребуется персонифицированная карта зрителя.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.