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Сборные по футболу

РФС: победа будет главной задачей сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира

Турнир пройдет в Парагвае в период с 21 ноября по 1 декабря

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Тренеры сборной России по пляжному футболу поставили максимальную задачу для команды на предстоящем чемпионате мира в Парагвае - завоевать титул. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник отдела пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Шамрай.

"Зная амбиции наших тренеров, цели максимальные - победа. Сделать это будет непросто, но мы ставим максимальные задачи", - сказал Шамрай.

По его словам, попадание в тройку призеров также будет расценено как положительный результат.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу в финале европейского квалификационного турнира, отобравшись на чемпионат мира, который пройдет в Парагвае в период с 21 ноября по 1 декабря. В турнире примут участие 16 национальных сборных, жеребьевка группового этапа пройдет в сентябре, точная дата станет известна позднее.

Сборная России выигрывала чемпионат мира дважды (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.

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