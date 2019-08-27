Футболист "Ахмата" Глушаков вернется в общую группу в четверг

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник Денис Глушаков 29 августа вернется к тренировкам в общей группе состава футбольного клуба "Ахмат". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Армейцы снова в игре. ЦСКА одержал разгромную победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Футболист не сыграл в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) из-за мышечного дискомфорта в задней мышце бедра.

"Денис Глушаков сегодня и завтра будет заниматься по индивидуальной программе, а дальше перейдет в общую группу, будет готовиться к следующей игре", - рассказали в пресс-службе.

Глушаков перешел в "Ахмат" нынешним летом, расторгнув контракт с московским "Спартаком". В нынешнем сезоне он сыграл три матча, в двух из которых, со "Спартаком" (1:2) и "Зенитом" (0:0), выходил в стартовом составе. Отметился предупреждением в игре с "Оренбургом". В составе "Спартака" игрок стал в 2017 году чемпионом и обладателем Суперкубка России.