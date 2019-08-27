Голландец Якобсен выиграл четвертый этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 27 августа. Голландский велогонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step одержал победу на четвертом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Равнинный этап стартовал в Кульере и финишировал в Эль Пуиге.

Он преодолел дистанцию протяженностью 175,5 км за 4 часа 4 минуты 16 секунд. В финишном створе он опередил занявшего второе место ирландского велогонщика из команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннетта и третье место немецкого спортсмена Максимилиана Вальшайда из Team Sunweb. Россиянин Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") финишировал 13-м, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 47-м, Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") - 143-м.

В общем зачете сохранил лидерство ирландец Николя Рош (Sunweb, 13:55.30), вторым идет колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar (+0.02), третьим - колумбиец Ригоберто Уран (EF Educatiom First, +0.08). Чернецкий занимает 43-е место (+2.19), Кузнецов - 89-е (+10.20), Кочетков - 106-е (+12.20).

Пятый этап "Вуэльты" пройдет по холмистой местности в среду от Ла-Эльяны до астрофизической обсерватории "Хаваламбре", расположенной недалеко от Аркос-де-лас-Салинас, его протяженность составит 170,7 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.