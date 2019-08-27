Далалоян и Нагорный вошли в состав сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года в многоборье и в вольных упражнениях Артур Далалоян и чемпион Европы 2019 года в многоборье и в упражнениях на брусьях Никита Нагорный гарантировали себе места в составе национальной сборной на чемпионате мира 2019 года по итогам Кубка России. Об этом ТАСС по телефону сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Кубок России проходил в Пензе с 23 по 27 августа. Нагорный стал победителем в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на коне. Далалоян одержал победу в опорном прыжке.

"Мужчины [на Кубке России] показали великолепные результаты. В мужской команде место в составе на чемпионат мира гарантировали Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Иван Стретович. Вопрос между Владиславом Поляшовым и Никитой Игнатьевым будет решаться на контрольных тренировках и по их форме ближе к турниру. Также есть вопрос по отдельным снарядам между Денисом Аблязиным или Дмитрием Ланкиным", - сообщила Родионенко.

"У женщин в состав попали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Ангелина Симакова, Дарья Спиридонова. Анастасия Агафонова, скорее всего, отправится на чемпионат мира в качестве запасной. У женщин все очень напряженно, конкуренции нет - из семи претенденток выбирать шесть, очень печально", - добавила она.

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Алия Мустафина снялась с Кубка России, однако 24-летняя спортсменка рассчитывала побороться за попадание в состав сборной России на мировое первенство. "Ну что вы о Мустафиной говорите, человек не участвовал в Кубке, человек отказался от участия [на Европейских играх] в Минске. Мы же страну представляем, а не Бангладеш какой-то с недоразвитой гимнастикой", - отметила Родионенко.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.