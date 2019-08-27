Российские баскетболистки вышли в полуфинал ЧЕ для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Латвии со счетом 65:63 в матче четвертьфинала чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет. Соревнования проходят в Скопье.

В полуфинале россиянки встретятся с победителем встречи между командами Италии и Испании, которая пройдет позднее во вторник. Полуфинальный поединок состоится в четверг.

На групповом этапе россиянки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии и вышли в плей-офф с первого места в группе, а в 1/8 финала российские спортсменки были сильнее команды Дании (95:47).

Турнир проходит с 1976 года, сборная России пять раз становилась победителем турнира, также на счету российских баскетболисток одна серебряная и две бронзовые награда, кроме того сборная СССР побеждала на турнире восемь раз и один раз становилась бронзовым призером. Чаще всех на континентальном первенстве побеждала команда Испании - десять, также испанки дважды завоевывали серебряные и дважды бронзовые награды турнира.

Чемпионат Европы завершится 30 августа.