Хоккейный клуб "Ростов" ведет переговоры о строительстве новой домашней арены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ростов" проводит переговоры с инвесторами и властями Ростовской области о строительстве новой арены для проведения домашних матчей в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) - Кубок Шелкового пути. Об этом во вторник журналистам сообщил глава отдела маркетинга и PR клуба Карен Егоров.

"Есть два варианта: либо реконструкция дворца спорта, либо гарантия строительства нового дворца. Вот о новом дворце сейчас ведутся переговоры с инвесторами, с руководством области, с правительством области", - сказал Егоров.

В июле клуб объявил о своем переходе из первенства ВХЛ в ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Для участия в лиге домашняя арена клуба должна вмещать не менее двух тысяч человек, однако сегодня домашней площадкой клуба является Ice Arena, которая вмещает чуть более 400 человек.

"Руководство проделало огромную работу в лице президента и генерального директора для того, чтобы клубу разрешили играть на Ice Arena в предстоящем сезоне. Арена готовится, у нее есть ряд требований, которые нужно соблюсти. С большими усилиями нам удастся соответствовать минимальной планке", - рассказал представитель ростовского клуба.

Кроме того, также обсуждается вопрос реконструкции Дворца спорта в Ростове-на-Дону как одной из площадок, на которой мог бы играть клуб, уточнил Егоров.

ХК "Ростов" был образован в 2013 году и сначала выступал в Российской хоккейной лиге. С 2015 года до июля 2019 года команда клуба выступала в первенстве ВХЛ.