Футболист Жоау Мариу перешел в "Локомотив" из "Интера" на правах аренды

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в российский "Локомотив" (Москва) на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве игрока "Локомотива" на площади перед стадионом в присутствии порядка 300 человек, где он подписал контракт.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, оно также предусматривает право на выкуп футболиста.

"Решение о переходе не было сложным для меня, для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву". Я очень рад оказаться здесь, задача - выиграть чемпионат, здорово выступить в Лиге чемпионов. Консультировался с Эдером (португальский нападающий "Локомотив" - прим. ТАСС), конечно, он сказал, что здесь потрясающая атмосфера, которая поможет нам добиться побед", - сказал футболист.