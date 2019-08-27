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Футбол в России
Обновлено 

Футболист Жоау Мариу перешел в "Локомотив" из "Интера" на правах аренды

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20
Жоау Мариу AP Photo/Luca Bruno
Описание
Жоау Мариу
© AP Photo/Luca Bruno

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского "Интера" в российский "Локомотив" (Москва) на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве игрока "Локомотива" на площади перед стадионом в присутствии порядка 300 человек, где он подписал контракт.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, оно также предусматривает право на выкуп футболиста.

"Решение о переходе не было сложным для меня, для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву". Я очень рад оказаться здесь, задача - выиграть чемпионат, здорово выступить в Лиге чемпионов. Консультировался с Эдером (португальский нападающий "Локомотив" - прим. ТАСС), конечно, он сказал, что здесь потрясающая атмосфера, которая поможет нам добиться побед", - сказал футболист.

Жоау Мариу перешел в "Интер" зимой 2016 года из португальского "Спортинга", в составе которого в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка страны. Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском "Вест Хэме". Всего в составе "Интера" полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.

В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.

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