Кикнадзе назвал переход футболиста Жоау Мариу серьезным усилением "Локомотива"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Переход португальского полузащитника Жоау Мариу серьезно укрепит состав московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом на презентации 26-летнего игрока заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Локомотив" во вторник объявил об аренде Жоау Мариу на сезон с правом выкупа и презентовал футболиста болельщикам. Полузащитник перешел в столичный клуб из итальянского "Интера".

"В результате трансферной кампании мы серьезно усилили клуб, причем не только на ближайшую, но и на дальнейшую перспективу. Хотел сказать, что все закончилось, но черт его знает, что еще будет, еще несколько дней осталось до конца трансферной кампании. Я рад, что Мариу с нами, это очень серьезное усиление клуба", - заявил Кикнадзе.

Жоау Мариу перешел в "Интер" зимой 2016 года из португальского "Спортинга", в составе которого в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка страны. Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском "Вест Хэме". Всего в составе "Интера" полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.

В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.