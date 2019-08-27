Мещеряков: футболист Жоау Мариу брался на позицию, которую надо усилить в "Локомотиве"

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новичок "Локомотива" Жоау Мариу усилит игру российской команды, он приобретался на позицию, которой требовалось усиление. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Полузащитник во вторник перешел в "Локомотив" из итальянского "Интера" на правах аренды.

"На мой взгляд, это квалифицированный игрок, который должен усилить команду. Мы надеемся, что он усилит ее. Он брался на ту позицию, которая необходима", - отметил Мещеряков.

На вопрос об обязательном праве выкупа при соблюдении определенных условий и дальнейшем соответствии "Локомотива" финансовому fair play, Мещеряков призвал не обращать внимание на трансферные слухи, публикующиеся в СМИ.

"Локомотив" после семи туров набрал столько же очков, сколько и "Краснодар", "Спартак", "Ростов" и "Зенит" (все - по 14). По дополнительным показателям железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.