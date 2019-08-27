Новичок "Локомотива" Жоау Мариу планирует задержаться в клубе и выучить русский язык

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Жоау Мариу планирует провести в московском "Локомотиве" больше, чем один сезон, и выучить русский язык. Об этом игрок заявил во вторник журналистам.

"Локомотив" во вторник объявил об аренде Мариу на сезон с правом выкупа и презентовал футболиста болельщикам. 26-летний полузащитник перешел в столичный клуб из итальянского "Интера".

"Я планирую провести в "Локомотиве" больше, чем один сезон, и, конечно, выучить русский язык. В первый год хочу научиться понимать язык, а через год уже разговаривать на нем", - заявил Мариу.

"Я уже пятый раз в России, Москва мне очень понравилась, это один из факторов, почему я захотел играть в "Локомотиве", - добавил он.

Жоау Мариу не считает переход в "Локомотив" шагом назад в карьере

Переход в московский "Локомотив" не является шагом назад в карьере, считает португалец. "Не играть в "Интере" менее интересно, чем играть в "Локомотиве", - отметил Мариу. - В прошлом сезоне "Локомотив" не смог стать чемпионом, уверен, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать в этом сезоне, для меня это вызов. Последний раз я играл в Лиге чемпионов в "Спортинге", у меня здесь будет возможность сыграть в этом турнире".

"Достаточно легко принял решение, в "Локомотиве" я смогу осуществить свои желания и реализовать свои возможности. У меня были переговоры с другими клубами, но важно, что я здесь и принял предложение "Локомотива", - добавил он.

"Я говорил с [португальским нападающим "Локомотива"] Эдером о [Юрии] Семине (главном тренере команды - прим. ТАСС), получал только положительные оценки, хорошая атмосфера в клубе, легко адаптироваться", - заключил футболист.

Жоау Мариу перешел в "Интер" зимой 2016 года из португальского "Спортинга", в составе которого в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка страны. Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском "Вест Хэме". Всего в составе "Интера" полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.

В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.