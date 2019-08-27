Египетские шахматисты выиграли золото в индивидуальных турнирах по рапиду в Касабланке

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Египетские шахматисты выиграли золотые медали в индивидуальных соревнованиях по рапиду среди мужчин и женщин, которые завершились во вторник вечером в Касабланке. Турнир в престижном отеле "Гран Могадор" организован под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и проводится в рамках XII Африканских игр.

По итогам всех девяти туров золотую медаль завоевал гроссмейстер из Египта Ахмед Адли, серебро получил его соотечественник Бассем Амин. Третье место занял шахматист из Уганды Гарольд Ваньяма.

Среди женщин лучшей оказалась египтянка Вафа Шурук. Серебряная медаль досталась Лорите Мванго из Замбии, бронзовая - Сабрине Латраш из Алжира. В церемонии награждения победителей принял участие президент FIDE Аркадий Дворкович, который вручил медали призерам и сфотографировался с ними на память.

Ранее в воскресенье сборная Египта завоевала золото в смешанных командных соревнованиях по рапиду. 28 августа будет разыграно еще два комплекта медалей - в блице среди мужчин и женщин.

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях, призванных содействовать объединению в Африке, принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио. I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.