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Летние неолимпийские виды спорта

Тренер сборной России по регби считает, что его игроки готовы к старту Кубка мира

Турнир стартует 20 сентября в Японии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские регбисты полностью готовы к старту Кубка мира в Японии. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Линн Джонс.

Ранее российские регбисты проиграли английскому клубу "Джерси Редс" со счетом 22:35 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Слава". Матч прошел в рамках подготовки сборной России к Кубку мира. Клуб "Джерси Редс" выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд своего турнира.

"У нас сегодня сыграли почти все игроки, - сказал Джонс. - Это хорошо, с точки зрения подготовки к Кубку мира. Сегодня, конечно, было много ошибок, мы продолжим работать. Команда хорошо готова к старту Кубка мира".

Кубок мира откроется 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами первенства.

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Летние неолимпийские виды спорта
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