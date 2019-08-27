Более 270 человек старше 55 лет выполнили нормативы ГТО в Уфе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 270 человек в возрасте 55 лет и старше приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в Военно-спортивном фонде - Башкортостан.

Фестиваль ГТО прошел в рамках VI Спартакиады пенсионеров России.

"В спортивно-демонстрационном комплексе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан в рамках VI спартакиады пенсионеров России действовал мобильный комплекс ГТО. Участники Спартакиады в возрасте от 55 лет до 70 и старше проходили тестовые испытания по разнообразным спортивным направлениям - поднимание туловища из положения лежа на спине; наклон вперед из положения стоя ногами на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула. За два дня в выполнении нормативов приняло участие более 270 людей "серебряного" возраста", - сообщили в фонде.

"По итогам выполнения нормативов ГТО лучшими оказались участники Спартакиады из Ульяновской области (сумма очков 8 лучших в команде - 590), на втором месте - Брянская область (582). На третьем - пенсионеры из Калужской области (581)", - пояснил собеседник агентства.

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.