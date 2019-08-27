Итальянские волейболистки победили команду Словении на чемпионате Европы

ТАСС, 27 августа. Женская сборная Италии обыграла команду Словении в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Турнир проходит в Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (27:25, 25:8, 25:17) в пользу итальянских спортсменок. В другом матче группы В, встречи которой проходят в польской Лодзи, бельгийская команда была сильнее команды Португалии (3-1). В группе С, матчи которой проходят в Будапеште, хорватская сборная переиграла румынок (3-1), а голландки оказались сильнее сборной Эстонии (3-0). В матчах группы D, в которой выступает российская сборная, немецкая сборная обыграла команду Словакии (3-1), а сборная Испании переиграла швейцарок (3-2).

В группе В (Анкара) болгарские волейболистки обыграли сборную Греции (3-0), а финская команда была сильнее француженок (3-1).

27 августа сборная России уступила команде Германии (2-3). В следующем матче 28 августа российские волейболистки встретятся со сборной Испании.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.