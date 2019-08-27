Чемпионат мира по маунтинбайку с участием российских велосипедистов стартует в Канаде

ТАСС, 28 августа. Мировое первенство по маунтинбайку начнется в среду в канадском городе Мон-Сен-Анне. Участники турнира смогут побороться за квоты на Олимпийские игры 2020 года.

На чемпионате мира в Канаде, который завершится 1 сентября, мужчины и женщины разыграют восемь лицензий на Игры в Токио (по четыре путевки в элитной и молодежной категориях). Япония на правах страны-хозяйки предстоящей Олимпиады уже получила две квоты. Еще по одной лицензии разыграют на региональных турнирах - чемпионатах Африки, Азии и Панамерики.

Большая часть участников Олимпиады в маунтинбайке определится по олимпийскому рейтингу, итоги которого подведут 28 мая 2020 года. Всего на Играх выступят по 38 мужчин и женщин. При этом каждая страна сможет заявить не более трех мужчин и трех женщин.

Российскую команду на чемпионате мира в Канаде представят Антон Синцов, Иван Филатов и Ирина Калентьева, которые выступят в категории "элита". Среди спортсменов не старше 23 лет выступят Валерий Сухнев, Евгений Евграфов, Виктория Кирсанова, Анна Миролюбова и Кристина Ильина, у юниоров - Николай Иванов. По словам главного тренера сборной России Николая Крутилина, основные надежды связаны с призером этапа Кубка мира 2017 года Синцовым. Медальные перспективы остальных спортсменов выглядят неопределенно.

"Ожидаем высоких результатов от Антона Синцова. Для него основной задачей является борьба за очки и высокое итоговое место, что позволит получить дополнительную путевку на Олимпийские игры. Он будет бороться за призовое место, но конкуренция очень высокая. Есть небольшой шанс, что остальные российские спортсмены будут претендовать на медали, попадание в шестерку лучших станет хорошим результатом", - сказал Крутилин.

Для обладательницы бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года Калентьевой этот турнир станет последним в карьере. 41-летняя спортсменка уже сообщила, что перестанет выступать после соревнований в Канаде.