Порье: бой с Нурмагомедовым не должен стать борцовским поединком

ТАСС, 28 августа. Противостояние с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым не должно превратиться в поединок по борьбе. Об этом будущий соперник россиянина Дастин Порье (США) заявил ТАСС.

"У Хабиба [Нурмагомедова] очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе", - сказал Порье.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой. После этого Нурмагомедов провел одну успешную защиту, победив ирландца Конора Макгрегора. На счету 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, оказавшись сильнее соотечественника Макса Холлоуэя. В активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.