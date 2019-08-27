Шалимов: гол "Олимпиакоса" в матче ЛЧ с "Краснодаром" убил интригу в противостоянии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый мяч, забитый футболистами "Олимпиакоса" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, убил интригу в противостоянии с "Краснодаром". Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер российской команды Игорь Шалимов.

Во вторник "Краснодар" на своем поле уступил "Олимпиакосу" со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в матче благодаря голу Даниила Уткина на 10-й минуте, но уже спустя минуту команда из Греции забила ответный мяч. Первая встреча в Греции завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

"Краснодар" начал так, как должна была начать любая команда, которая имеет желание и надежду пройти дальше. Быстрый гол необходим, но и до него у команды были момента. Мяч, забитый "Олимпиакосом", убил интригу в противостоянии, дальше все стало понятно, успокоились и болельщики, и футболисты. Соперник начал уверенно держать мяч, полностью владел инициативой", - отметил Шалимов.

"Ощущение, что после этого гола игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч. Футболисты отдали инициативу, больше не напрягали оборону соперника, не прессинговали. Если бы не пропустили быстрый гол после забитого, то интрига бы сохранилась. А получилось, что интрига очень быстро умерла", - добавил собеседник агентства.

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьевки турниров пройдут 29 и 30 августа в Монако. Первый матч во втором по значимости еврокубке "Краснодар" проведет 19 сентября.