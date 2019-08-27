Карамбё: "Краснодар" станет великим футбольным клубом в ближайшие годы

КРАСНОДАР, 28 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший игрок сборной Франции по футболу, чемпион мира и Европы Кристиан Карамбё, ныне занимающий пост спортивного директора греческого "Олимпиакоса", выразил уверенность в том, что российский "Краснодар" сможет стать великим клубом в ближайшем будущем. Таким мнением после ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Карамбё поделился с ТАСС.

Во вторник "Краснодар" уступил на своем поле "Олимпиакосу" со счетом 1:2. Первая встреча в Греции завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 4:0.

"Вторая игра получилась сложнее, чем первая, - сказал Карамбё. - "Краснодар" - очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол".

"Краснодар" станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион - это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа", - подчеркнул бывший игрок сборной Франции.

Среди футболистов "Краснодара" Карамбё отметил 19-летнего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который был вынужден покинуть поле на 32-й минуте из-за повреждения. "Когда его сегодня заменили, это явно сказалось на игре "Краснодара" не в лучшую сторону. Конечно, он сможет заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов в ближайшие несколько лет. Он очень хорош для своих лет", - добавил спортивный директор "Олимпиакоса".

Греческий клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов. "Краснодар" выступит в групповом турнире Лиги Европы.