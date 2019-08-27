Матвеев: футболисты "Краснодара" могли достичь лучших результатов в Лиге чемпионов

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" могли достичь гораздо лучших результатов в Лиге чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Матвеев во время пресс-конференции после поражения в матче с "Олимпиакосом".

Во вторник "Краснодар" уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 34627 зрителей.

"Жаль, если подводить итог, что пройдя "Порту", сильный клуб, уступили "Олимпиакосу", хотя "Олимпиакос" тоже, конечно, хорошая команда. Могли мы выступить гораздо лучше", - сказал Матвеев.

Он пояснил, что команда делала ставку на быстрый старт в игре с "Олимпиакосом", но ответный мяч, забитый греческим клубом на 11-й минуте сменил эмоциональное состояние команды. "Игра перетекла в такой момент, когда стало все ясно. После первого мяча не сказать, что мы совсем остановили игру, были подходы, хорошие штрафные, были предпосылки к тому, чтобы что-то изменить, но, к сожалению, у нас, не получилось", - резюмировал главный тренер клуба.

Тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш отметил высокий уровень игры "Краснодара", подчеркнув, что греческому клубу удалось победить благодаря сыгранности состава.

"Факт, что мы находимся в следующей фазе Лиги чемпионов очень важен для понимания силы состава команды. Мы очень рады, что именно нашей команде с нашими игроками удалось преуспеть в прохождении этого этапа. Мы очень хотим поблагодарить нашего президента, потому что это была важная цель, которая достигнута. Это важно не только для нашей команды, но и для греческого футбола в целом", - резюмировал он.