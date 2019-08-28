Берг: вылет из Лиги чемпионов является большим ударом для футболистов "Краснодара"

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Вылет российского клуба "Краснодар" из розыгрыша Лиги чемпионов стал большим психологическим ударом для футболистов команды. Таким мнением с журналистами поделился нападающий южан Маркус Берг.

Во вторник "Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась крупной победой греческого клуба со счетом 4:0.

"Мы хорошо начали игру, у нас был высокий прессинг, мало давали сделать сопернику, забили быстро первый мяч. Однако потом "Олимпиакос" сравнял счет, это стало давить на нас. Во втором тайме мы пытались продолжать играть в наш футбол, чтобы победить. Понимали, что изначально отыграться было тяжело, но уже после второго пропущенного мяча это стало практически невозможно", - сказал Берг.

Нападающий также ответил на критику в свой адрес и подчеркнул, что вылет из Лиги чемпионов расстроил футболистов команды. "Конечно, это большой удар для нас, но не стоит слишком сильно унывать и придавать поражению огромное значение, ведь сезон только начался, продолжим биться в других турнирах. Я каждый матч выкладываюсь, пытаюсь создавать и реализовывать моменты, стараюсь приносить максимальную пользу команде. Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать по этому поводу, просто продолжу работать", - добавил форвард.

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьевки турниров пройдут 29 и 30 августа в Монако. Первый матч во втором по значимости еврокубке "Краснодар" проведет 19 сентября.