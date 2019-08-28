СМИ: "Сампдория" может подписать контракт с украинским футболистом Коноплянкой

ТАСС, 28 августа. Итальянский футбольный клуб "Сампдория" может заключить соглашение с украинским полузащитником немецкого "Шальке" Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Turromercatoweb.

Отмечается, что президент "Сампдории" уже связался с 29-летним игроком, однако сделка может не состояться из-за экономических соображений. По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с "Шальке" действует до 30 июня 2020 года, а его текущая трансферная стоимость составляет €6,5 млн.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2017 года. Ранее он играл за украинский "Днепр", откуда перешел в испанскую "Севилью". За "Шальке" полузащитник играл сначала на правах аренды, затем его контракт был выкуплен. В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе немецкой команды 21 матч в различных турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи.