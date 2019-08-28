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Бокс

Чемпион мира по боксу Бивол заинтересован в объединительных поединках

Россиянин обладает поясом чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе
Дмитрий Бивол Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заинтересован в объединении титулов. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

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"Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов, - сказал Корнилов. - Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьезный и интересный".

Бивол в марте нынешнего года победил американца Джо Смита - младшего единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) является Сергей Ковалев, по версии Международной боксерской федерации (IBF) - Артур Бетербиев, по версии Всемирного боксерского совета (WBC) - украинец Александр Гвоздик.

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