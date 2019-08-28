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Футбол в Англии

Ибрагимович заявил, что не против вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Шведский футболист перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из МЮ в 2018 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в английский "Манчестер Юнайтед", если он будет нужен команде. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

"Я все еще мог бы играть в [английской] премьер-лиге, - сказал 37-летний Ибрагимович. - Если "Манчестер Юнайтед" нуждается во мне, я здесь. Но сейчас я принадлежу "Гэлакси" и сконцентрирован на игре за эту команду".

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. В составе английской команды он провел 53 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач. За клуб из США он сыграл 49 игр, в которых отметился 44 забитыми мячами и 10 голевыми пасами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

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