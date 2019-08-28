Рябинский: поединок между чемпионами мира по боксу Ковалевым и Биволом реален

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проведение боя между чемпионами мира по боксу россиянами Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом реально. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Это было бы вполне возможно, - сказал Рябинский. - Мне всегда немного неприятно, когда между собой встречаются на ринге боксеры, которых я уважаю. И Ковалев, и Бивол - наши ребята, мы хорошо их знаем. С другой стороны, рано или поздно придется выяснять, кто сильнее и встречаться на ринге".

"Если получится, что мы к такому бою подойдем, то будем его организовывать", - добавил собеседник агентства.

Ковалев ранее нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

В активе Бивола, владеющего титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.