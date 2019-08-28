Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Теннисистка Калинская в матче против Стивенс старалась не думать об игре соперницы

Россиянка обыграла американку со счетом 6:3, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата США

ТАСС, 28 августа. Российская теннисистка Анна Калинская во время матча Открытого чемпионата США (US Open) против американки Слоан Стивенс была сконцентрирована на своей игре. Комментарий 20-летней россиянки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В среду россиянка обыграла 26-летнюю Стивенс со счетом 6:3, 6:4 в первом круге турнира. Стивенс имела 11-й номер посева на турнире, российская спортсменка пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Калинская встретится с американкой Кристи Ан, ранее обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. 

"Я очень довольна своей победой, рада, что я играла на этом корте, и мне действительно понравилась атмосфера, которая была там. Пыталась сохранять концентрацию и не слишком много думать о сопернице, уделять внимание только своей игре. Вот для чего я тренируюсь: играть против серьезных игроков на больших кортах, и я думаю ради этого тренируется каждый теннисист", - сказала Калинская.

Россиянка занимает 127-ю строчку в рейтинге WTA. Ранее она не выходила во второй круг на турнирах Большого шлема. Стивенс - бывшая третья ракетка мира, сейчас она занимает 10-е место в рейтинге. Американка является победительницей US Open 2017 года и финалисткой Открытого чемпионата Франции - 2018.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Теги
US Open
Летние олимпийские виды спорта
Тренер российских волейболисток Бузато вернется к работе после дисквалификации в среду
Специалист был ранее дисквалифицирован на три матча
Читать полностью