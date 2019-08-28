Кремлев: боксеры-профессионалы могут рассчитывать на звание заслуженного мастера спорта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Боксеры-профессионалы могут рассчитывать на присвоение звания заслуженного мастера спорта в случае завоевания и защиты титула чемпиона мира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Сергей Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул чемпиона мира

На очереди Сауль Альварес. Сергей Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул чемпиона мира

В минувшие выходные чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергею Ковалеву было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

"Боксеры могут стать заслуженными мастерами спорта, если они завоевали и защитили титул. Но это индивидуальный вопрос. Что касается Ковалева, то он давно заслужил это звание. Он долгое время находится на самом высоком уровне", - сказал Кремлев.

Ковалев в минувшую субботу нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Боксер также является чемпионом России среди любителей и победителем чемпионата мира среди военнослужащих.