Тренер российских волейболисток Бузато вернется к работе после дисквалификации в среду

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато вернется к работе в команде в матче чемпионата Европы против команды Испании. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала Бузато на три матча за неоднозначный жест после матча квалификационного турнира к Олимпийским играм с командой Южной Кореи.

"Бузато отбыл наказание и вернется к работе. Он был заявлен на чемпионат Европы, он находится с командой", - сказал Яременко.

В активе сборной России на чемпионате Европы две победы и одно поражение. Матч с испанками пройдет в среду.