Яременко: волейболисткам сборной России необходимо перестроить игру на чемпионате Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Женской сборной России по волейболу нужно перестроить игру на чемпионате Европы для достижения положительного результата. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

"Мы видели, что трудности есть, они объективные, - сказал Яременко. - Мы потеряли [Ирину] Фетисову, которая является одним из ключевых игроков в этой команде. Это может быть самая большая потеря".

"Сейчас есть возможность игру выправить и показать результат. Но то, что мы видели с командой Германии, оставляет больше вопросов", - добавил собеседник агентства.

Сборная России на чемпионате Европы победила команды Белоруссии (3-0), Швейцарии (3-0) и уступила немкам (2-3). Российская сборная занимает третье место в группе D с семью очками. Лидирует команда Германии (11), второе место занимает сборная Словакии (8), четвертое - Испании (5), пятое - Белоруссии (1), шестое - Швейцарии (1).

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. В среду россиянки сыграют с испанками.