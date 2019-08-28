Агапитов: антидопинговый проект IWF не мотивирует федерации бороться с допингом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поправки к проекту антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), предложенные комиссией организации за чистоту спорта, не мотивируют национальные федерации бороться с допингом. Об этом говорится в письме президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова членам исполкома IWF, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В конце июня 2018 года Агапитов предложил поправки к проекту антидопинговых правил. "По моему мнению, вариант, предложенный IWF, не мотивирует национальные федерации бороться с допингом, выявлять и преследовать нарушителей, наказывать их в соответствии с антидопинговыми правилами. Вариант IWF, наоборот, побуждает национальные федерации скрывать факты применения допинга, не говоря уж о том, чтобы преследовать нарушителей или докладывать о них IWF", - говорится в письме.

В письме говорится о том, что ужесточение наказания за допинг, предлагаемое комиссией, ухудшит ситуацию по искоренению допинга. "По версии комиссии за чистоту спорта, национальная федерация, а соответственно, и все чистые атлеты данной страны, могут пострадать от жестоких санкций вне зависимости от того, совершила национальная федерация нарушение или нет. Такая практика неизменно ведет к сокрытию фактов допинга, а не к борьбе с ним. Однако если национальная федерация сама обнаруживает предполагаемое нарушение антидопинговых правил и докладывает об этом IWF, то это ведет к наложению санкций на атлета/члена федерации, и одновременно национальная федерация несет такое же наказание", - говорится в письме.

В письме говорится, что комиссия за чистоту спорта хочет передать право принимать решения по наказанию за употребление допинга от конгресса федерации так называемой независимой коллегии. "Такое впечатление, что эта независимая коллегия создается, чтобы напомнить всем о худших примерах деспотизма в истории человечества. Подход, предложенный комиссией за чистый спорт, не имеет ничего общего с принципами добросовестного управления, в частности, с одним из основополагающих принципов управления - разделения властей, который сейчас используется по всему миру", - написал Агапитов.

"Я призываю вас очень внимательное изучить прилагаемые документы, принять обдуманное решение за себя и всех атлетов и тренеров, которых вы представляете. Готовы ли вы вернуть наш любимый спорт, тяжелую атлетику, в темные времена или же вы готовы вести совместную борьбу с допингом, используя честные. прозрачные методы, свободные от дискриминации, и вернуть тяжелой атлетике былое величие. Давайте честно и открыто обсудим все вопросы на следующем заседании исполкома", - говорится в письме.

Заседание исполкома IWF пройдет 15-16 сентября в Паттайе.