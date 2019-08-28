"Газпром нефть" стала партнером Российского футбольного союза

ТАСС, 28 августа. Компания "Газпром нефть" и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение, согласно которому сеть АЗС "Газпромнефть" стала официальным топливным партнером мужской сборной России по футболу и РФС. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании "Газпром нефть".

"Газпром нефть" будет сотрудничать с национальной командой в ходе отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года и чемпионата мира 2022 года, игр Лиги наций сезона-2020/21, а также международных товарищеских встреч. Отмечается, что бренд моторных масел Gazpromneft получил статус официальных моторных масел сборной России и РФС.

"Лидер российской нефтяной индустрии - "Газпром нефть" - делает очень многое для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране. При этом продукция компании известна своим высоким качеством. Мы очень рады началу сотрудничества брендов "Газпром нефти", РФС и нашей мужской национальной сборной", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Безусловно, популярность национальной сборной по футболу стала существенным аргументом для принятия решения о партнерстве с Российским футбольным союзом. "Газпром нефть" планирует развивать сотрудничество с РФС", - сказал член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.