Эксперт: теннисист Рублев одержал достойную победу над Циципасом на US Open

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев одержал достойную победу в трудном матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) над восьмой ракеткой мира греком Стефаном Циципасом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

Встреча между Рублевым и Циципасом состоялась во вторник и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5 в пользу россиянина. Во втором круге Рублев встретится с французом Жилем Симоном.

"Рублев хорошо сыграл, очень достойно выиграл у Циципаса в трудной борьбе. Третий сет был решающим, по сути, Циципас понял, что натолкнулся на очень достойного соперника и, в конце концов, не выдержал. Там вроде говорили о какой-то травме, но не в этом суть. Молодец Рублев, он сделал все что можно, не отдавал ни одного мяча просто так, проявил характер, упорство и умение играть", - сказал Янчук.

"Что будет дальше - загадывать трудно, потому что все дается с боем, иной раз несколько мячей отделяют от выигрыша или проигрыша сета, поэтому никто не даст никаких гарантий. Это протяженная дистанция, силы тоже нужно восстанавливать, это большие физические и психологические нагрузки, они даются с боем и огромными усилиями. От любого соперника можно ожидать всего, в отдельно взятом матче каждый может выдать игру самого высокого уровня. Но шансы есть, нужно идти от матча к матчу, наращивая мастерство, борясь за каждый мяч, по-моему, Рублев такого правила как раз и придерживается", - добавил собеседник агентства.

Россиянин Карен Хачанов уступил в матче первого круга US Open канадцу Вашеку Поспишилу - 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. "От Хачанова я ожидал большего, он мощный сам по себе, имеет хорошие физические данные и должен был проходить первые круги, но вот как-то неожиданно он был не готов психологически. Надо прибавлять Карену, у него большой потенциал, но надо, чтобы он более рационально пользовался своими данными, тогда ему по плечу большие победы. В каком-то смысле он напоминает Марата Сафина, тоже большой, могучий, ударный, хорошо понимает игру, но Карену еще нужно набирать варианты, чтобы игра была более гибкой, разнообразной", - подчеркнул Янчук.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.