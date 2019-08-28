Эксперт: победа над Стивенс на US Open является началом пути для теннисистки Калинской

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская, обыгравшая американку Слоан Стивенс во встрече первого круга Открытого чемпионата США (US Open), находится в начале своего пути. Об этом в среду ТАСС заявил заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

20-летняя Калинская победила Стивенс со счетом 6:3, 6:4. Американка имела 11-й номер посева на турнире, российская спортсменка пробилась в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Калинская встретится с американкой Кристи Ан, которая в первом круге обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

"То, что Калинская выиграла, хорошо, это молодая и восходящая теннисистка, посмотрим за ней в дальнейшем, она молодец. Загадывать трудно, нужно все время работать, все время идти по восходящей. Это начало ее пути, а как дальше будет - интересно", - заявил Янчук.

"У Кузнецовой взлеты сочетаются с падениями, я предполагал, что на этой стадии она сыграет более достойно, но, видимо, перегорела. Потенциально Светлана могла играть на равных с кем угодно, но почему-то она проигрывает ни на чем, начинает ошибаться. После турнира в Цинциннати (где Кузнецова проиграла в финале - прим. ТАСС) она должна была приобрести уверенность, но почему-то она ее утратила. На этом этапе она не раскрывает свои возможности и остается верна своим печальным традициям", - прокомментировал поражение Кузнецовой эксперт.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.